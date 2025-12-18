小米加大研發　未來五年投入2000億

中評社香港12月18日電／小米集團（01810）昨在北京舉行2025小米“人車家全生態”合作夥伴大會。小米集團合夥人兼總裁盧偉冰在會上表示，小米未來5年研發投入2000億元（人民幣，下同），長遠目標是成為全球尖端科技的引領者。當中，預計今年小米研發投入達到320億至330億元，明年投入約400億元。



大公報報導，盧偉冰指出，小米未來將持續投入底層核心技術，持續深耕晶片、OS及AI三大核心技術領域，與全球開發者共同助力“人車家全生態”全面繁榮。人才培養方面，小米透過與全國逾300所院校的產教融合，計劃未來5年為物聯網行業培訓逾5萬名高質素人才。



此次大會聚焦軟硬件前沿技術，探索行業新趨勢，涵蓋小米澎湃OS、互聯網服務、IoT與生態鏈業務，並首次納入自主研發的MiMo系列大模型和汽車CarIoT生態業務，全面展示“人、車、家”三大場景的超級智能生態。



用戶規模方面，小米透露，全球每月活躍用戶數量達到7.42億；硬件生態方面，小米AIoT平台連接設備數量達到10.4億，硬件合作夥伴數量突破1.5萬家；軟件生態方面，小米全球開發者規模達到120萬，國內應用生態每月應用分發量突破11億，其中遊戲生態的付費用戶數突破1800萬，內容生態的訂閱使用者數突破1300萬。



在AI能力上，繼推出Xiaomi MiMo語言、多模態、語音系列基座大模型、發布智能家居未來探索方案Xiaomi Miloco和具身大模型MiMo－Embodied，並向全球開發者開源後，Xiaomi MiMo－V2－Flash也宣布正式開源。這是專為極致推理效率自研的混合專家（MoE）大語言模型，憑藉代碼與Agent能力強、生成速度快、推理成本低等實力表現，在多個Agent評測基準上躋身“全球開源模型TOP2”。