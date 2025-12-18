國際統一私法協會亞太地區聯絡辦將落戶香港

中評社北京12月18日電／據人民日報海外版報導，國際統一私法協會在第八十五屆大會上，決議於中華人民共和國香港特別行政區設立亞太地區聯絡辦公室。該辦公室預計將於2026年下半年進駐香港法律樞紐，作為國際統一私法協會百年慶典活動之一。



特區政府發言人說，在中央人民政府堅定不移的支持下，香港特區政府律政司向國際統一私法協會秘書處提交設立辦公室的建議。今年5月，國際統一私法協會理事會表示支持，並建議提交予12月11日舉行的第八十五屆大會作出決定。國際統一私法協會大會接納此項建議的決定，標誌著協會成立百年以來，首次在羅馬總部以外設立區域辦公室。



發言人表示，國際統一私法協會首個海外辦公室落戶香港特區是香港法律樞紐發展的重要里程碑，不僅彰顯國際社會對香港特區法律體系的持續信任，更鞏固香港特區作為國際法律樞紐的領導地位。該辦公室將為國際統一私法協會在亞太地區建立穩固的實體據點，以更高效地支援其區域工作。此舉有助於促進“國際私法三姊妹”，即國際統一私法協會、海牙國際私法會議及聯合國國際貿易法委員會於香港法律樞紐的協調與協同效應。目前，海牙國際私法會議亞太區域辦事處及律政司與聯合國國際貿易法委員會合作項目辦公室也設於香港。



發言人說，國際統一私法協會是總部位於羅馬的獨立政府間組織，目前擁有來自五大洲的65個成員國。該組織宗旨在於研究各國及國家集團間尤以商法為重的私法現代化、協調與統一之需求與方法，並制定統一法律文獻、原則及規則以達成上述目標。