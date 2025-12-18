預計元旦訪港旅客增加　香港正做好接待工作

中評社北京12月18日電／據新華網報導，香港特區政府政務司司長陳國基17日主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門做好有關元旦假期接待訪港旅客的預備工作。



陳國基說，自元旦起一連3天為內地假期，香港在元旦假期將舉行一系列活動，預計訪港旅客會明顯增加。特區政府會做好接待訪港旅客預備工作，包括積極協調及統籌口岸和交通配套，並與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，做好人流管理、信息發布、公共交通及各口岸安排，確保各項接待旅客環節能運作順暢，為訪港旅客提供優質體驗。



據香港特區政府新聞處消息，香港今年的跨年活動將取消煙花匯演。



因應跨年倒數活動的舉行，特區政府與深圳市政府已商討延長跨年的關口服務時間。港珠澳大橋口岸及落馬洲／皇崗口岸在跨年夜會如常24小時通關。



據介紹，香港的口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃台、臨時櫃台及通道，以疏導人流及車流。由特區政府警務處、入境事務處、海關及相關部門組成的跨部門聯合指揮中心，將於2025年12月31日至2026年1月4日間啟動，實時監察口岸情況，並與內地口岸部門通過已建立的口岸熱線及即時通報機制保持緊密聯繫，以確保口岸運作順暢。