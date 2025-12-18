粵港澳大灣區協同創新格局正加速形成

中評社北京12月18日電／據新華網報導，以“智創灣區 產研共融”為主題的2025大灣區科學論壇近日舉辦。作為一場覆蓋前沿科技與產業融合的“頭腦風暴”，論壇聚焦協同創新議題，從人才高地到綠色能源，從低空經濟到海洋科技，描繪出欣欣向榮的灣區科研景象，標誌著粵港澳大灣區在國際科技創新中心建設進程中又邁出了堅實一步。



自2021年創辦至今，大灣區科學論壇的“朋友圈”持續擴大，國際化程度不斷提升。群賢畢至，思想匯聚，論壇的吸引力何在？



鼓勵創新的環境，成為吸引國內外院士和“科研大牛”們來到粵港澳大灣區進行“腦力激蕩”的首要因素。根據有關統計，廣東區域創新綜合能力連續9年位居全國首位，“深圳—香港—廣州”創新集群已躍居全球創新指數第一位，“澳門—珠海”集群也連續兩年入圍全球百強。有了大環境的襯托，科學論壇在眾多科研從業人員的眼中分量越來越重。高端智力的匯聚，自然是水到渠成。



“頭腦風暴”的匯聚，離不開創新平台與大國重器的鼎力支持。科技發展必須在前沿源頭創新上發力。當前，加速器驅動嬗變研究裝置、散裂中子源二期項目、先進阿秒激光設施等5個重大科技基礎設施正在大灣區加速建設，共同構成了探索前沿科技的國家級實驗場，為關鍵核心技術的突破與從0到1的原始創新提供不可或缺的硬件支撐。



粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，具有獨特的區位優勢、開放包容的文化氛圍和強大的創新集聚效應。作為一年一度的科學盛會，論壇的特色就在於由粵港澳三地共同主辦，跨界力度空前，以收1＋1＋1>3之效。以廣東為例，國家和省市區科技計劃項目持續向港澳機構開放，全省科研經費跨境撥付至港澳累計超過6億元。試點科研用物資跨境高效“白名單＋正面清單”機制，大灣區內地9市往來港澳人才簽注政策全面落地實施。三地攜手，粵港澳機制共建、平台共融、資源共享，一個以科技創新為引擎的灣區發展新格局，正加速形成。



在對高端人才與創科資源虹吸效應的加持下，大灣區科學論壇的作用日益凸顯。通過一場場“最強大腦”的集結，“創科大牛”們圍繞新一代人工智能、新材料、腦機接口與類腦智能等前沿科技方向，直面“卡脖子”關鍵領域，展開深度對話與前瞻性探索。腦力激蕩、創新活躍，帶來了龐大的市場需求和豐富的應用場景。