港科大：牽頭“嫦八”國際合作項目獲新進展

港科大團隊昨在分享會上介紹月面多功能作業機械人暨可移動充電站科研項目。（圖片來源：大公文匯報） 中評社北京12月18日電／據大公文匯網報導，航天科技是國家戰略發展的重要支柱，香港正以優秀創科水平，為融入國家航天大局作出重要貢獻。國家計劃於2029年前後發射嫦娥八號探測器，為未來在月球表面建設國際月球科研站奠基，其中香港科技大學獲國家航天局委任，牽頭“嫦八”國際合作項目——月面多功能作業機械人暨可移動充電站，並透過特區政府InnoHK研發平台“香港太空機械人與能源中心”全力推進跨院校與跨地域合作。港科大專家團隊透露，已初步成功設計一套高度適應月球條件的機械人系統，當中分為三大主要部分，包括能以人工智能（AI）自主學習應對月面未知情況的“操作大腦”，多功能的雙機械臂操作，以及應對極端溫差的熱管理系統，確保機械人在能源效率、速度與絕對安全之間取得最佳平衡，最大程度完成科學任務。



港科大昨日舉行發布會，闡述月面機械人的多項最新進展。香港太空機械人與能源中心主任、知名太空機械人專家高揚指，香港此次於國家重大航天任務中擔當重要角色，除了技術上的貢獻，更深層意義在於跨學科乃至跨行業的融合，向世界展示香港科研的競爭力與領導力。



“操作大腦”自主學習隨機應變



負責設計機械人核心“操作大腦”的她介紹指，月球表面隕石坑密布，大片永久陰影區常年無日照，對數據收集與機械人操控構成極大挑戰。於無人直接操控的太空環境下，“大腦”需要確保機械人在安全前提下，能在多項關鍵任務中作出智能取捨，包括能夠實時感知月球地形地貌、規劃及優化移動路徑，並要應付月球表面的極端溫度及缺乏衛星導航系統等狀況。



高揚表示，在有關要求下，團隊突破傳統導航與算法，開發全新AI系統，無縫整合機器學習、地面站與機械人本體，讓機械人能根據實時環境動態調整自主操作等級，實現前所未有的環境感知與自我調整能力，當機械人在月球面對各種未知因素時，都能根據現場情況，自主學習並根據實時環境動態調整狀態，例如通過地球端AI增強視覺處理的遠端輔助，也可利用星載3D建模與視覺慣性導航，以全自主模式操作高效執行任務。



高揚又指，團隊亦會為機械人的軟件與硬件進行多種環境模擬測試，當中涉及以多年來獲取的月球實際數據，加上基於低解析度真實還原的仿真數據，構建了高度逼真的模擬月球環境，確保地面控制系統與機載軟體設計，能於月球環境可靠運行。