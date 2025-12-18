富權：江啟臣丟給鄭麗文一個難題

中評社香港12月18日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：國民黨前主席丟給現任主席一個難題。以下為文章內容。



就在“立法院”在野陣營與民進黨當局為“不副署”鬧得沸沸揚揚之際，中國國民黨籍的“立法院”副院長江啟臣，於本週日跑回其在台中市豐原區的“根據地”，籍著出席聖誕活動之便，正式宣佈全力以赴爭取黨內提名，參選下屆台中市長。知情人士指出，這是他經過深思熟慮的起手式，行在豐原等地架起大型賀年看板寫“駿馬啟新城，躍進旗艦城”，以表達其對台中市的願景，及展示“我已經準備好了”的信息。



本來，江啟臣要參選台中市長，並不是“新聞”。早在七年前他就在國民黨台中市長黨內初選中挑戰盧秀燕，而國民黨提名協調小組則邀集黨籍“立委”盧秀燕與江啟臣協調，黨中央決定採取“台東模式”不舉辦初選，由兩人分別選擇民調公司，加上共同推派第三家民調公司，以民調決定由誰出選。後來國民黨公布黨內初選民調結果：盧秀燕獲得百分之五十點三零八的支持率出線，與江啟臣的百分之四十九點六九二民調僅相差約零點六一六個百分點。儘管在誤差範圍內，但江啟臣立即承諾輔選，表明尊重民調結果與提名機制。現在，盧秀燕的兩個市長任期即將屆滿，依法不能再次參選爭取連任，江啟臣就要乘此“空罅”，捲土重來。



本來，江啟臣要參選台中市長，這是“司馬昭之意，路人皆知”。而以其曾任“行政院新聞局局長”，在“立委”任內曾任國民黨“立法院”黨團總召、“外交及國防委員會”召集人，及第十任中國國民黨主席的資歷，現任“立法院”副院長的實力，再加上他在原台中縣地方派系勢力“紅派”的傳承人，要參選台中市長，是順理成章。因此，他要參選台中市長的傳聞，早就傳得沸沸揚揚。



但問題是，曾經在七年前樂於以民調取勝，而且僅比盧秀燕落後不到一個百分點就“俯首稱臣”的江啟臣，今次卻是反對以民調決勝。本來，國民黨新任主席鄭麗文，已經與中常委決議，將優先通過協調機制產生候選人，若協調失敗再依據民調決定。這個“協調不成比民調”的機制是一個公平的機制，獲得黨內尤其是有意參選者的支持。但江啟臣卻是聯合二十三位台中市的裡長連署，施壓要求鄭麗文直接徵召江啟臣。這被指破壞規則，“逼宮”黨主席鄭麗文，可能引發黨內反感，影響團結。



為何江啟臣“背刺”七年前的自己？這是因為，他在爭取台中市長提名中，遇到了“勁敵”，那就是同黨籍的台中市“立委”楊瓊櫻。她也是原台中縣地方派系勢力“紅派”的傳承人，而且連任七屆“立委”，在這方面的資歷比江啟臣還要“老”。更重要的是，她曾被盧秀燕任命為台中市政府副市長，熟悉台中市政府的運作，因而曾被盧秀燕視為“接班人”。但在意識形態方面，盧秀燕與江啟臣的模糊兩岸關係的態度，更為“投契”，因而坊間認為江啟臣才是盧秀燕心中總的“接班人”。

