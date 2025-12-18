蘇丹人道災難被評價為今年最被忽視的危機

8月8日，在蘇丹北達爾富爾州塔維拉鎮，流離失所者在一處用樹枝和布料搭建的簡易帳篷下休息。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月18日電／據新華網報導，英國湯森路透基金會17日公布的一項問卷調查結果顯示，蘇丹人道主義危機被多家援助機構評價為2025年全球“最被忽視的危機”。蘇丹眼下約3000萬人急需人道主義援助，但內缺糧、外缺援，國際關注嚴重不足。



湯森路透基金會面向全球20多家援助機構展開這項調查。結果顯示，三分之一的受訪機構把蘇丹人道主義危機列為“最被忽視的危機”。



國際慈善機構救助兒童會主管阿卜杜勒拉赫曼·謝里夫說，“蘇丹危機應該每天都上頭版”，災難的真實規模“被忽視、被遺忘”。



蘇丹軍方與快速支援部隊2023年4月在首都喀土穆爆發武裝衝突，衝突隨後蔓延至其他地區並持續至今，造成大量平民死亡，實際數據難以統計。據聯合國數據，蘇丹約5000萬人口中，超過1180萬人流離失所，2120萬人面臨嚴重糧食不安全狀況，約3000萬人急需人道主義援助。



一些援助機構指出，蘇丹目前儲備幾乎耗盡，兩座城市陷入饑荒，大量醫院和學校被摧毀或占用。



聯合國曾呼籲為蘇丹籌集41.6億美元援助，目前僅落實不到三分之一。聯合國難民事務高級專員公署蘇丹局勢區域難民協調員馬馬杜·迪安·巴爾德說，如果國際社會不能在外交、資金和道義層面迅速行動，局勢將進一步惡化，蘇丹及其鄰國大量民眾將承受代價。