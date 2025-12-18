英國重回歐盟項目　顯示脫歐關係改善跡象

中評社北京12月18日電／據新華網報導，英國和歐盟17日宣布，雙方同意英國重新加入歐盟的學生交流項目“伊拉斯謨＋計劃”，英國學生可從2027年1月起參加該項目。路透社說，這是顯示英國“脫歐”後與歐盟關係改善一個“細小而具象徵意義”的跡象。



“伊拉斯謨＋計劃”前身為“伊拉斯謨計劃”，為歐盟1987年設置的青年教育培訓項目，旨在促進歐盟內高校合作與人才流動，2014年升級為“伊拉斯謨＋計劃”。英國2020年1月底正式脫離歐盟，2021年初退出這一項目。



英國政府說，根據雙方達成的協議，英國學生可從2027年1月起通過這一項目赴歐盟國家留學最多一年，第一學年可有超過10萬人受惠，包括高校學生以及參加繼續教育和學徒培訓項目者。英方將為第一學年的項目費用出資大約5.7億英鎊（約合7.6億美元）。



除了約定重回“伊拉斯謨＋計劃”，英歐還同意啟動關於電力市場融合的談判，以及最遲明年完成食品飲料產業的貿易協定以及碳交易市場對接。



“今天達成的協議證明我們與歐盟的新夥伴關係正在有效運行。”英國分管與歐盟關係事務的國務大臣尼克·托馬斯－西蒙茲17日說。



歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員馬羅什·謝夫喬維奇說，這一成果意味著歐英關係“向前邁進一大步”。



在“脫歐”相關談判中，英國保守黨政府與歐盟摩擦不斷、關係緊張。英國工黨去年7月上台後，首相斯塔默尋求“重置”英歐關係。在今年5月倫敦舉行的“脫歐”後首次英歐峰會上，雙方在防務、經貿、環保、人員往來等領域達成多項協議。