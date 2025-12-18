香港特區第八屆立法會　G19新名單公佈

（中評社資料圖） 中評社北京12月18日電（記者 盧哲）香港特區第八屆立法會選舉近日圓滿結束，立法會議員合作平台“G19”隨即進行重組。18日，G19公布，最新有17名候任議員成員，當中10位為連任議員，7位為新當選議員。以界別劃分，G19有9位功能界別議員，8位選舉委員會界別議員。



根據名單，9位功能界別議員：

陳振英（金融界）、李惟宏（金融服務界）、邱達根（科技創新界）

陳沛良（保險界）、霍啟剛（體育、演藝、文化及出版界）、嚴剛（商界（第三））

林銘鋒（航運交通界）、姚祖輝（商界（第二））、鍾奇峰（進出口界）



8位選委會議員：

姚柏良、簡慧敏、李浩然、陳曼琪

李家駒、吳英鵬、莊家彬、樓家強



第8屆立法會G19的新召集人為霍啟剛議員，3位副召集人為姚柏良、簡慧敏及李浩然議員。



G19發佈新聞稿表示，17名候任議員一致同意，G19在第8屆立法會將繼續定位為專業獨立、務實理性、愛國愛港議員的非政黨、非綑綁投票合作平台，目標進一步加強溝通合作、共享資源、提高效益，全力支持特區政府依法施政及促進行政立法協作，為香港發展獻策出謀。



G19在2022年第7屆立法會初期成立時有19位議員，故名G19 （Group of 19）；其後成員之一黃元山加入政府出任特首政策組組長，變成18位議員，G19並無改名；今屆G19會沿用現有名稱，也不另設中文名。

