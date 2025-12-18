韓最高法院決定設立內亂叛國案件專審法庭

中評社香港12月18日電／韓聯社報導，韓國大法院（最高法院）決定針對《刑法》涉及的內亂罪、叛國罪，以及《軍刑法》涉及的叛亂罪相關案件設立專審法庭。



大法院所屬法院行政處18日表示，在當天舉行的大法官行政會議上，與會者討論並決定制定《設立國家重大案件專門審判庭及審理程式規則》（簡稱“規則”），該規則將在經過為期十天的徵求意見流程後正式施行。所謂的國家重大案件是指內亂、叛國罪以及《軍刑法》涉及的叛亂罪案件中對政治、經濟和社會影響巨大，廣受群眾關注，且需要迅速審理的案件。



預計，目前正在審理的內亂及叛國案件將從首爾高等法院的二審程式開始適用上述規則。根據規則，各級法院院長有權設立相關案件的專門審判庭，相關案件審理應優先於其他案件且迅速進行。為保障審理的公正性，案件採用隨機分配方式，被分配到相關案件的審判庭將被指定為專審庭。法院院長應對專審庭提供人力物力支援，確保相關案件得到迅速而充分的審理。



大法院行政處方面表示，為消除國會與國民對迅速、公正審理國家重大案件方面存在的顧慮而決定制定上述規則，並將優先向首爾高等法院提供協助，保障國家重大案件的二審審理迅速、公正、順利進行。



近期，全國法院院長會議、全國法官代表會議就執政黨牽頭在國會討論的《設立內亂案專門審判庭法案》表示擔憂，認為其存在違憲爭議。行政處方面就此表示“規則以尊重各級法院自主決定為核心價值”，強調從源頭消除違憲、違法爭議。