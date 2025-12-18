林富男：肯定吳豐山展現的政治風骨

林富男：原本是一場例行會議，卻因吳豐山董事長在開會致詞中，正式宣布將於本月底卸任，而成為一個令人動容的時刻。 中評社台北12月18日電（作者 林富男）今（18）日，財團團海峽兩岸交流基金會第十二屆董監事第九次聯席會議，原本是一場例行會議，卻因吳豐山董事長在開會致詞中，正式宣布將於本月底卸任，而成為一個令人動容的時刻。現場氣氛凝重，與會董事一時無語，會議桌上的飲料與水果無人取用，這樣的沉默，本身就是一種不捨與尊敬的集體表達。



吳豐山董事長的去職，並非單純的人事更替，而是一位在兩岸高度對立、官方對話長期中斷的艱困局勢中，仍選擇以理性、節制與責任感承擔重任者，暫時卸下肩上的公共使命。



回顧吳豐山擔任海基會董事長的十三個月，必須放在2016年以後兩岸官方對話停滯的結構背景下理解。這不是一個條件充足、可以自由施展的職位，而是一個限制重重、承受高度政治壓力的角色。即便如此，海基會在交流事務上的功能從未停擺。數以十萬計的兩岸交流衍生案件，仍在既有制度下被持續處理，這正是制度韌性與專業行政的體現。



在對話層面，吳豐山董事長始終堅持“對等與尊嚴”的基本原則。他多次指出，“九二共識”在歷史形成與後續政治詮釋上存在重大歧異，並嘗試要求中國大陸說清楚“中華民國”在其中的位置。這並非挑釁，而是任何有效對話所不可或缺的基礎條件。沒有對等，就難有互信；沒有尊嚴，交流也將失去正當性。



尤其值得重視的是，吳豐山董事長在卸任前留下的幾段談話，已超越個人任期，具有歷史紀錄的意義。他坦率面對憲法的歷史背景，也直言台灣在現實國際體系中的實質存在；他理解中國追求民族復興的歷史情感，卻同時清楚指出，兩岸關係不能建立在拒絕面對現實、否認差異的基礎之上。

