特朗普將公布美聯儲主席提名　輿論不看好

中評社北京12月18日電／據新華網報導，美國總統特朗普17日晚發表全國電視講話時說，將很快宣布下一任美國聯邦儲備委員會主席的提名人選，並表示所提名的候選人需“支持大幅降低利率”。



多家媒體報導，特朗普仍在考察候選人。他在17日面試了美聯儲理事克里斯托弗·沃勒。此前，特朗普在12日表示，美聯儲前理事凱文·沃什是下一任美聯儲主席職位的頭號候選人，白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特也很出色。



特朗普2日表示，他很可能在2026年初公布下任美聯儲主席提名人選，接替將於2026年5月結束任期的現任主席鮑威爾。特朗普多次公開施壓鮑威爾大幅降息，稱下任主席應在制定利率政策時咨詢他的意見，相關表態引發對美聯儲獨立性的擔憂。



特朗普還表示，住房抵押貸款還款金額會進一步下降，將在2026年初公布“美國歷史上最激進的”住房改革計劃。



在講話中，特朗普將美國高通脹等經濟問題歸咎於前任政府，並稱自己正加以解決。但近來多項調查顯示，由於生活成本高企，美國民眾對本國經濟前景並不樂觀，對特朗普在經濟問題上的應對舉措不滿。



美國全國廣播公司14日報導，美國民眾對通脹和生活成本仍感擔憂，民調顯示這在購物、節日開支等日常消費決策方面“尤為明顯”。64%的美國民眾認為，美國“正走在錯誤的道路上”。