美國解密文件顯示駐日美軍曾進行核訓練

中評社香港12月18日電／共同社報導，近日從解密的美國官方文件獲悉，在冷戰時期的上世紀七十年代，美國針對蘇聯和中國的核戰爭計劃中曾有駐日美軍參與。岩國基地（日本山口縣岩國市）的航空部隊在已回歸日本的沖繩反復進行使用模擬氫彈的核武器投下訓練。在提出“無核三原則”的日本，美軍執著於構建可運用核武的部隊，日本一度有可能成為展開核打擊的據點。训练期间还发生过坠机事故。



已確認進行過訓練的時間是1971至1974年。沖繩在1972年5月被美國歸還日本。熟悉美國核政策的九州大學教授中島琢磨指出：“這是首次獲悉美軍在歸還後的沖繩曾保持核打擊所需的態勢。”



該文件是1970至1974年的官方記錄，由司令部設在岩國的第一海軍陸戰航空團（現為沖繩縣中部的美軍瑞慶覽軍營）及下屬部隊製作。文件此前保存在美國國家檔案館。



該文件記錄顯示，航空團1971年7月開始執行基於“單一綜合作戰計劃”（SIOP）的核戰爭備戰任務。該航空團下屬的第211攻擊中隊、第311攻擊中隊及第533全天候攻擊中隊的飛機頻繁飛至那霸的美軍設施（現為那霸機場），確認搭載核武的流程，並持續在沖繩本島周邊進行模擬氫彈投下的訓練。



記錄顯示，在1971年9月的訓練中，“緊急出動6小時內有14架飛機抵達那霸”，可見當時在致力於提升快速反應速度。沖繩歸還後，也在1973年3月起的一個月和1974年3月起的一個半月期間進行了核武投下訓練。



日本政府在1972年4月的國會答辯中說明稱，“尚無法確認”日本是否存在可運用核武的美軍部隊。1975年3月，時任首相三木武夫表示“不相信（日本）有核武器的部隊”。