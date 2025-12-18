iRobot破產原因：技術落後中企4年

中評社香港12月18日電／開發掃地機器人“Roomba”的美國iRobot公司日前申請適用《美國破產法》第11章。該公司首席執行官（CEO）加里·科恩（Gary Cohen）12月16日接受日本經濟新聞的採訪時，就經營破產的原因表示：“（我們）在產品的技術創新方面落後（中國的）競爭企業4年”。



iRobot公司12月14日宣佈申請適用《美國破產法》第11章。待美國法院批准後，iRobot的全部股份將轉讓給Roomba的代工方、債權人中國杉川集團（Picea Group）旗下企業。計劃到2026年2月完成手續，計劃在杉川集團旗下實施經營重建。



關於iRobot，美國亞馬遜於2022年同意以包括負債在內約17億美元進行收購。美歐的反壟斷部門因擔心亞馬遜在電商領域對其他公司的掃地機器人不利，未批准收購計劃，收購於2024年1月告吹。科恩在聯合創始人卸任後，於2024年5月就任CEO。



科恩在解釋破產原因時表示，收購審查拖延了一年半，再加上多功能產品的開發和尖端感測器技術的採用延遲等經營判斷失誤，“創新在4年裡陷入停滯，被其他企業超過”。



美國調查公司IDC的統計顯示，在家用掃地機器人市場，iRobot的全球市佔率從2017年的約5成跌至2025年1～9月的7%。全球份額居首位的北京石頭世紀科技和居第2位的科沃斯等中國企業崛起，不僅價格便宜，而且在一台即可完成擦拭地板水漬等功能方面也領先於iRobot。



iRobot的營業收入在2021財年（截至2021年12月）達到峰值後持續下滑，到2024財年連續3年陷入最終虧損。科恩表示：“我們雖然開拓了市場，但沒有認真對待競爭”。



關於進入中國杉川集團旗下後的業務運營，科恩表示：“將保持Roomba的品牌和各地區的銷售體制，並引入中國的產品開發速度”。他主張稱，計劃將總部功能和行銷部門留在美國，以此“與（其他）中國企業劃清界限”。



關於Roomba收集的數據的管理，科恩明確表示：“現在和今後都不會（保存在中國的伺服器上）”。他同時強調，雲服務的利用和應用程式開發將繼續保持以美國為中心的體制。



科恩表示，今後將繼續致力於拓展日本市場，“2026年春季將投放新產品”。英國歐睿國際的統計顯示，該公司在日本的市場佔有率為6成，目前仍居首位。日本業務保持盈利，因此沒有裁員的計劃。日本業務2025年7～9月的營業收入佔全公司的17%，是僅次於美國的重要市場。



完成破產程式之後，iRobot將從美國納斯達克下市。對於股東將遭受損失這一點，科恩表示：“雖然這不是理想的結果，但我們還是決定維持500名員工的雇用”。