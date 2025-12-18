北京涉台公共服務成果展示　增進台胞獲得感

（主辦方供圖） 中評社北京12月18日電／為全面展示北京市涉台公共服務成果，進一步推動在京台胞享有更優質、更便捷、更溫暖的服務體驗，12月18日，涉台公共服務“走流程”成果展示暨北京城市文化體驗推廣活動在工美大廈成功舉行。本次活動由北京市台辦牽頭組織，北京住房公積金管理中心、北青傳媒、市台協、區台辦代表及部分在京台胞和志願者代表共同參與，通過政策宣講、經驗分享、文化推介、實踐體驗等形式，呈現了一場內容豐富、成果務實的交流盛會。



活動伊始，涉台服務中心常虹主任圍繞《關於加強北京市涉台公共服務的若干意見》（以下簡稱《若干意見》）進行了政策宣講。《若干意見》作為本市提升涉台公共服務水平的創新性舉措，關切台胞需求，聚焦台胞“入境（居留）、居住、出行、就學、就業、就醫、社保、救助”八個領域，47個常用政務服務場景，梳理形成了《涉台公共服務目錄清單》，實現清單管理、只跑一次、全市覆蓋。宣講重點介紹了市台辦牽頭開展的我為台胞辦實事“走流程”專項工作，通過“經辦人”與“用戶”雙身份交叉體驗驗證，系統性診斷涉台服務流程中的堵點難點，推動服務從“單項改進”向“雙向協同”轉變。截至目前，共開展13次“走流程”測試工作，推動解決了包括就醫、社保、交管駕管、景區購票、消費補貼等方面的一批具體問題，促使涉台公共服務流程更簡、體驗更優，真正將“兩岸一家親”理念落實到服務細節之中。



北京住房公積金管理中心代表隨後分享了持續優化台胞政務服務的經驗做法。中心針對台胞在京安居樂業的需求，制定了台胞繳存、提取、貸款等全流程配套政策，持續優化辦理流程，打通了台胞使用公積金解決住房難題的“綠色通道”，讓台胞在京安家置業更省心、更安心。石景山區台辦結合本區台胞服務實際和發展需求，因地制宜制定了本區的配套制度文件，將政策轉化為台胞看得見、摸得著、用得上的實際便利，讓服務保障更貼合區域實際、更契合台胞需求。東城區台辦圍繞台胞就業創業打造的“桑梓青創營”項目，為有意在京發展的台灣青年提供全方位的創業輔導、資源對接、政策解讀及交流平台，幫助更多台灣青年創業團隊在京起步、成長。首創集團以“北京我愛的城市”為主題，隆重推介了“北京城市文化年票”。該年票整合了全市多個熱門景區景點，精選了多條涵蓋歷史傳承、科技創新、藝術體驗等主題的城市研學線路，是深度領略北京文化底蘊與現代活力的“一把鑰匙”。活動現場舉行了贈票儀式，向與會台胞代表贈送了首批文化年票，開展北京城市文化體驗系列活動，帶領台胞朋友走進北京的大街小巷、殿堂館所，親身感受這座千年古都的獨特魅力與勃勃生機，在文化體驗和城市治理參與中深化情感認同。