南京青創總經理：建AI平台助台青發展

南京台灣青年創業學院總經理徐錦萍接受採訪（中評社 許思悅攝） 中評社南京12月19日電（實習記者 許思悅）12月17日上午，AI場景應用暨兩岸青年創業孵化器沙龍在南京台灣青年創業學院成功舉辦。活動期間，南京台灣青年創業學院總經理徐錦萍接受中評社記者採訪，就學院功能、台青服務及未來規劃進行介紹。



徐錦萍表示，南京台灣青年創業學院成立於2017年，是為兩岸青年提供實習、就業、創業服務的綜合性平台，每年舉辦活動約六十餘場，堅持“月月有計劃，周周有活動”。學院通過“贏在南京”大學生創業大賽等渠道為台青提供政策支持與展示舞台，注重以“以台引台”等模式，推動台灣產業協會及中小企業落地發展，形成產業集聚效應。



談及當前台青來大陸發展的趨勢，徐錦萍表示，兩岸交流的形式雖會因時而變，但學院始終通過線上活動、政策即時溝通與“不見面註冊”等務實靈活的方式，保持與台灣青年的緊密聯繫。她強調，未來將繼續發揮兩岸各自優勢，尤其在人工智能等新興領域，計劃搭建一個兩岸青年AI共享平台，推動技術培訓、產業對接與協同創新，幫助台青把握大陸供應鏈與市場機遇。在服務內容上，學院注重創業者的全方位成長。徐錦萍作為國際註冊心理師，希望為青年創業者在心智、情緒管理方面賦能。



徐錦萍表示，自己從事青年創業服務工作近十年，動力源於“幫助他人”的情懷。她希望繼續通過學院這一平台，務實協助兩岸青年在交流中融合、在創新中發展，真正實現互助共贏。

