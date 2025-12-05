快評：吳豊山請辭　溫和路線也不被接受？

中評社快評／台灣海基會董事長吳豊山昨天宣布請辭海基會董事長，任期到今年十二月卅一日。吳豊山於去年十一月接替涉案請辭的鄭文燦，出任海基會董事長，至今不到一年兩個月。



國民黨副主席蕭旭岑認為，吳豊山是被要求辭職，表示他的溫和路線不被賴清德接受，這無疑是兩岸關係一大警訊。陸委會前主委夏立言認為，海基會的對話基礎是由政府設定，如果不想要發揮功能，無論換誰上任，不會有太大的差別。



吳豊山昨天於海基會董監事聯席會議上爆料，稱曾經建議和大陸方面人士會面，釐清“九二共識”的爭議，“會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便”，最後沒有下文；也曾聯繫海協會，要求赴陸探視台商，但讀不回。吳豊山認為，“和睦”才是兩岸之間最高貴的政治情操，希望兩岸糾葛所涉各方皆能認知。



吳豊山是清楚為何無法登陸、無法和大陸方面人士會面的。原因很簡單，不認同、接受“九二共識”，一切免談；承認、接受“九二共識”，萬事好商量。民進黨當局的政策、立場，影響了吳豊山登陸。



國民黨“立法院”黨團書記長羅智強認為，吳豊山一開始喊恢復交流到現在不如歸去，顯示“賴政府”兩岸策略失敗，換多少任董事長、主委都沒用。民眾黨“立法院”黨團副總召張啟楷則指出，顯見兩岸關係仍然處於停滯狀態，也導致海基會不容易發揮功能。



媒體報導，新任海基會董事長人選可能由蘇嘉全出任。蘇嘉全為民進黨籍前“立法院院長”。除了回到“九二共識”軌道，否則，誰接任海基會董事長，結果都會一樣，都無法重啟兩岸交流溝通的大門