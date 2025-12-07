《中國評論》月刊第336期內容概述

第336期《中國評論》月刊2025年12月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港12月20日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第336期《中國評論》月刊2025年12月號已出刊。本期《中國評論》共刊發19篇文章，涵蓋兩岸、港澳、國際、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦兩岸和統路徑與參照，刊發了《“統一”與“和平”的辯證之道》和《東西德國和平統一模式的主要特點研究》兩篇文章。



在《“統一”與“和平”的辯證之道》一文中，上海東亞研究所研究員周天柱指出，從兩岸關係的和平發展，推進到兩岸關係的融合發展，如今已進入兩岸同胞攜手追尋兩岸“統一之路”的第三階段。在兩岸關係三階段的發展過程中，第三階段無疑是最實質、最重要、最關鍵的階段。追尋國家統一，在“統一”與“和平”這一對現實的矛盾體中，首先必須梳理清楚國家統一的重要內涵。政治學中的“統一”，主要是指由一個政權有效統治多個地區或群體，形成中央集權的國家形態。中國目前所追求的國家統一，是不負中華兒女的重托，穩妥全面解決台灣問題。新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略的思想體系，是以人民為中心，以和平商談但不放棄使用武力為手段，以結束政治對立、實現統一為目的，以國家立法的法治為保障，以“一國兩制”為統一架構，以民族復興為終極目標，來謀劃國家統一進程和完善相關制度機制。



山東青年政治學院兩岸關係與青年發展研究院院長、副教授海澤龍發表《東西德國和平統一模式的主要特點研究》一文。文章指出，第二次世界大戰後，聯邦德國和民主德國通過和平方式實現國家統一的成功案例（即“德國模式”）獲得世界各國的尊重，也值得學術界深入探討。作為二戰後國家和平統一的典型案例，歷經近半個世紀的不懈努力才真正實現國家統一夢想的“德國模式”，主要包括四大特點：大國強勢干涉下的“先分後統”的風險型統一，遵循法治軌道“以接觸求轉變”的和平統一，以發達經濟為後盾的“一國一制”吸納型統一，強大內部民意支持輔之高超外交舉措的“以內促外”統一。在總結歸納“德國模式”主要特點的基礎上，本研究嘗試就“德國模式”這一政治概念進行定義。

