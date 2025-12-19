中評社北京12月19日電／網評：中小企持續發力 把握“十五五”紅利



來源：文匯報 作者：盧錦欽（全國工商聯常委 全港各區工商聯首席會長）



行政長官李家超日前赴京向國家主席習近平述職。值此關鍵時刻，特區政府於12月17日正式展開2026／27年度《財政預算案》的公眾諮詢。中小企業作為香港經濟的骨幹，佔本地企業總數逾98%，僱用近半勞動人口，向來以靈活應變、創新敏銳見長。在對接“十五五”規劃的過程中，中小企應成為政策制定的重要參與者。財政預算案作為年度施政的財政藍圖，理應納入針對中小企的支援措施，例如加強數碼轉型補貼、拓寬跨境融資渠道、簡化參與大灣區項目的程序等。唯有讓廣大中小企感受到政策紅利，才能真正凝聚社會共識，形成推動高質量發展的合力。



財政司司長陳茂波強調，明年作為國家“十五五”規劃的開局之年，預算案將聚焦擴大經濟發展面向、加快創科培育、優化產業結構，並確保經濟成果惠及更多市民。這釋放出一個明確信號：香港必須把握“十五五”開局之機，以具體政策與資源配置落實中央指示，真正發揮“一國兩制”下的獨特優勢。



香港作為國際金融、航運與貿易中心，長期以來憑藉其自由開放的市場環境、健全的法治體系及國際化網絡，在國家改革開放進程中扮演重要角色。然而，面對全球地緣政治變局、科技競爭加劇及區域經濟重組等挑戰，單靠傳統優勢已難以支撐可持續繁榮。因此，特區政府應該主動銜接“十五五”規劃建議所提出的高質量發展、科技自立自強、綠色轉型等戰略目標，提升自身競爭力，為國家所需貢獻香港所長。

