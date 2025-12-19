網評：金融強國vs量寬　中美邏輯大不同

（圖片來源：文匯報） 中評社北京12月19日電／網評：中國金融強國 vs 美國減息量寬（兩種金融邏輯的對照）



來源：文匯報 作者：陳鳳翔



中美兩國以截然不同的金融路徑應對經濟發展需求，前者以“金融強國”戰略為引，引導資金精準服務實體經濟；後者透過減息、量化寬鬆（QE）等手段維持股市熱度。傳聞香港即將推出股票手數改革的咨詢文件，借此分析當今東西方的不同金融政策。



一、香港簡化規則 ，強化國際金融樞紐



香港現有 2，670 多家上市企業採用 43 種交易手數，方向是合併至大約8種，搭配靈活手數、碎股交易機制優化及系統升級，核心目標是降低投資門檻、提升市場流動性，吸引國際資金參與。（見圖一：香港股票手數改革）



開心樂見這一舉措可計入香港金融長期佈局的環節之一，今年 9 月25日，香港證監會與金管局聯合發佈《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，以四大支柱強化市場基礎：一級市場，擴大政府發債引領，未來五年每年計劃發行1，500－1，950 億港元債券；二級市場，提升流動性，優化衍生品制度、研究回購交易中央清算，降低交易成本；離岸人民幣，提升互換通北向額度，完善人民幣流動性供給；數字基建，推動債券代幣化、升級中央結算系統，實現全流程自動化。



二、中國長期布局：金融服務實體經濟



香港金融作長期有規劃的改革，或可對應國家“十五五”（第20項）的“金融強國”。配合“中央經濟工作會議”的指引，中國將構建全面的宏觀政策，金融發展核心是做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融的“五篇大文章”，引導資金流向實體經濟重點領域。（見圖二：中央經濟工作會議。）

