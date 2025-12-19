網評：全球化自貿島　成制度創新集成反應堆

中評社北京12月19日電／網評：全球化“自貿島” 成制度創新集成“反應堆”



來源：大公報 作者：馬浩亮



12月18日，在十一屆三中全會召開47周年之際，海南全島封關運作。1978年的三中全會，拉開了改革開放歷史偉業的大幕，深刻改變了中國的發展面貌，改變了國際經濟格局。如今，以海南為起點的新一輪高水平制度型開放，最直接地昭示了，中國在新發展階段，接續推進改革開放提質升級的堅定決心和明確信號。



去年的二十屆三中全會、今年10月的四中全會和日前的中央經濟工作會議，都把“海南自由貿易港建設”列為重點工作，貫穿年度、五年規劃和更長遠的中國式現代化總體進程。這不僅關乎中國發展全局，更具有全球意義。



近些年來，保守主義、孤立主義、單邊主義對全球經濟造成嚴重衝擊。中國作為維護全球化的中堅力量，不斷提供全球共享的國際公共產品。從共建“一帶一路”倡議、全球第一個“進博會”、第一個“鏈博會”，到如今以海南島全域打造的全球最大的自貿港，為維護自由貿易活力、產業鏈供應鏈穩定，持續注入確定性和正能量。對比某些抱持單邊主義的霸權大國，零關稅與高關稅、敞開大門與“小院高牆”、全球化“自貿島”與單邊“孤島”，形成了鮮明對照。誰是負責任大國，一目了然。



更重要的是，海南自貿港絕非簡單的零關稅，而是高質量發展的試驗田、高水平開放的新窗口，中國與世界共享大市場的紐帶。一系列前所未有的創新層出不窮，首創跨境服務貿易負面清單，首創外國大學在中國獨立辦學，首創國際船舶註冊機制，首創國際醫療特區……讓海南成為系統性、全方位的制度創新集成“反應堆”，為國家探路試水。而引領新時代對外開放，正是海南自貿港的戰略目標。



中國擁有的全球規模最大、門類最全的產業體系與超大規模市場，則是海南高水平開放的底氣和優勢。譬如，全國第一個商業航天發射場在文昌投入運營，第七航權的開放，將讓海南成為商業航天、飛機維修的全球高地。這不僅惠及全球用戶，也為中國航空、航天企業開闢更多商機，形成完整產業鏈。自貿港與新興產業緊密連接，既夯實了開放的韌性，也是暢通國內國際雙循環、加速全球優質資源要素聚合流動的應有之義。