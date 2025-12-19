網評：黎智英案背後的西方霸權與雙重標準

（圖片來源：文匯報） 中評社北京12月19日電／網評：豈容外賊置喙！黎智英案背後的西方霸權與雙重標準



來源：文匯報 作者：盧業樑（現任全國政協委員、高柏資本控股集團主席）



12月15日，香港高等法院依法裁定黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全罪及串謀發布煽動刊物罪等罪名成立，這是香港國安法實施以來的重要司法實踐，是維護國家安全、守護香港法治的必然之舉。



判決甫一公布，美國、英國、歐盟、澳洲等政客和組織立即跳出來，對案件橫加指責：



英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）署名聲明指“黎智英因和平地行使其言論自由，被中國及香港政府針對”、“呼籲撤銷《國安法》及終結對所有個人的相關檢控。”



美國國會及行政當局中國委員會（CECC）說，“黎因從事新聞工作和支持民主被判有罪，呼籲無條件釋放。”



美國“保護記者委員會”（Committee to Protect Journalists）引述主管馬麗怡（Beh Lih Yi）指“黎智英唯一的罪行就是辦報和捍衞民主”；



歐盟對外事務部（EEAS）發聲明稱案件具有政治動機，要求立即無條件釋放黎智英。



一直收受西方政治組織捐款的NGO組織“無國界記者”（RSF）亦發聲明稱：“《蘋果日報》創辦人體現出香港獨立記者的勇氣，而這項判決摧毀了他們僅存的任何空間。”

