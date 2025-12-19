琉球學專家謝必震：板櫈十年冷　一生赴絕學

“明諭琉球國王敕”原件（圖片來源：新華社資料照片） 中評社北京12月19日電／據新華社報導，在福建師範大學一隅，“琉球學”首席專家謝必震教授的辦公室像一座濃縮的中琉交往史檔案館——玻璃櫃裡堆滿了泛黃的古籍資料與厚厚的研究手稿。已過古稀之年的他，仍時常在辦公室撰寫文章、探討學術。陽光透過窗欞落在書頁上，映出的是他數十載深耕“琉球學”的學術軌跡。



作為國內琉球研究的主要拓荒者之一，謝必震以“板櫈要坐十年冷”的定力，在歷史現場與紛繁史料中打撈中琉交往的歷史記憶，推動這門被視為“冷門絕學”的學科，從邊緣走向顯學，從歷史深處照進現實，讓沉寂的中琉往事重煥生機。



史地互證，看見閩琉文明擺渡



1983年的廈門大學校園，師從著名中外關係史專家韓振華教授的謝必震來到導師辦公室，探討研究方向。韓振華教授將厚厚的一叠史料推到謝必震面前，這是研究琉球歷史的重要文獻《歷代寶案》，收錄1424年至1867年間琉球國首裡王府編纂的外交文書集，且以漢字書寫。“做琉球吧，從域外發現中國歷史。”導師的一句指引，成了他半生學術的起點。



這是一條少有人走的路。為梳理中琉關係的歷史脈絡，謝必震一頭扎進了浩瀚卷帙中。除了《歷代寶案》，謝必震還力求窮盡《明實錄》及各類史書文獻，摘錄琉球相關史料。他逐頁摩挲，每天從清晨到深夜，但凡瞥見“琉球”二字，便立刻用活頁紙抄錄，攢下的手抄稿堆成了小山。



“當時從近3000卷《明實錄》中把琉球史料摘全的學者屈指可數。”親手抄錄的字字句句，不僅成了謝必震研究琉球的“壓艙石”，更讓他讀懂了史料背後鮮活的交往細節。



談及福建與琉球的淵源，謝必震的眼裡閃著光。“明清時‘福建通琉球’的規制，讓福建成了中琉交往的黃金門戶。”他說道，“琉球社會的進步，閩人三十六姓功不可沒。這些移居琉球的閩人，帶去了儒學經典與造船技藝，讓琉球走向開化，官制、兵制、法制、民俗乃至語言，都深深烙下了中華印記。他們不是簡單的遷徙者，而是文明的擺渡人。”

