票房突破500億元大關　電影市場活力湧動

《哪吒之魔童鬧海》斬獲第38屆中國電影金雞獎最佳美術片獎。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月19日電／據新華社報導，這個冬天，電影市場熱度不減。《得閑謹制》《瘋狂動物城2》等多部影片上映，助力賀歲檔票房持續上漲，更推動全年電影票房突破500億元大關。



賀歲檔的亮眼成績，是今年電影市場的生動縮影。



從春節檔《哪吒之魔童鬧海》到暑期檔《南京照相館》《浪浪山小妖怪》，再到國慶檔《志願軍：浴血和平》，廣大電影人潛心創作，推出一大批題材豐富、表達多元的電影作品，為今年120歲的中國電影獻上了沉甸甸的賀禮。



銀幕上的萬千風采，正持續豐富人民精神世界，映照中國電影無限生機。



電影創作百花齊放



500多億元的票房成績，何以造就？



回望2025年，電影市場好戲連台：年初，《哪吒之魔童鬧海》點燃全民觀影熱情，順勢“出海”風靡世界，登頂全球動畫電影票房榜；《南京照相館》《浪浪山小妖怪》在佳片雲集的暑期成為票房支柱；《731》深入下沉市場，帶來更顯著的傳播效果……



“主旋律題材電影、動畫電影表現亮眼，多個重要檔期內誕生爆款影片，以超預期的票房表現助力全年大盤不斷抬升。”貓眼娛樂市場分析師賴力總結了今年電影市場特點。



《哪吒之魔童鬧海》《南京照相館》等在網絡平台獲得高分評價，並分別在今年金雞百花電影節和長春電影節斬獲重要獎項。可以說，多部頭部影片實現口碑和票房雙豐收，推動觀眾與電影“雙向奔赴”。

