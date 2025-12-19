中評社北京12月19日電／網評：美國“退守”西半球，意欲何為？



來源：中國青年報客戶端 作者：張哲寧



近日，白宮最新發布的《國家安全戰略》報告一開篇便坦承：過去幾十年美國所追求的“永久主導世界”，是一個“從根本上不可取、也不可能實現的目標”。更引人注目的是，報告明確指出：“華盛頓不再謀求全球霸權，而是將戰略重心聚焦於被視為核心利益區的西半球。”這一表述迅速引發國際社會高度關注，也在國內輿論場得到廣泛討論。



之所以一石激起千層浪，正是因為人們深知：這份文件不是外交辭令的堆砌，而是美國戰略轉向的正式宣言。這意味著，若特朗普第二任期平穩推進，“放棄全球霸權、專注西半球”很可能成為未來3年美國對外戰略的主軸。自第一次世界大戰後從美洲走向全球，美國百年來首次出現如此明確的“戰略收縮”信號。一場帶有濃厚“特朗普色彩”的新門羅主義，正在悄然成型。



美國為何選擇“退守”？



這一轉向，並非出於道德反思，也不是厭倦了“長臂管轄”或政權顛覆的舊套路，而是源於美國對自身實力的清醒評估。說到底，仍是“美國優先”邏輯的延續：當力不從心時，與其死撐面子，不如及時止損。



首要原因，是中國的快速崛起。



從新一代武器裝備在九三盛大閱兵上集中亮相，到三型艦載機在福建艦上完成電磁彈射起飛和著艦；從DeepSeek等大模型在全球技術圈引發關注，到機器人、新能源、人工智能等產業的迅猛發展……中國在軍事與科技領域的進步已不再是“追趕”，而是在多個賽道上並跑甚至領跑。

