廈門京鷺台科創基地：兩岸青年創業的新地標

位於廈門湖裡區禾山街道中恒基大廈3樓的京鷺台青年創新創業科創基地。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京12月19日電／據中國台灣網報導，京鷺台青年創新創業科創基地位於廈門湖裡區禾山街道中恒基大廈3樓，基地於2025年5月7日揭牌成立，這是廈門市首個聚焦科創產業的台青創業基地，融合北京、廈門與台灣三地資源優勢，致力搭建兩岸青年“創新＋創業＋研發”的一站式平台。



聚焦前沿產業，打造全鏈條服務體系



基地以“科技賦能、海峽融合”為核心，重點布局新一代信息技術、人工智能、低空經濟、新能源新材料及生物科技等前沿賽道，為兩岸青年創業者提供“空間孵化—資本賦能—政策護航—活動交流”四位一體的全鏈條孵化服務，覆蓋從創意萌芽到市場落地的全過程。



基地工作人員現場演示了其創新成果——伴悅行電動雙人輪椅。它採用“一人駕馭，兩人共享”的設計，前方配備舒適座椅，後方設有穩定站立平台，便於夫妻、親子或照護者雙人出行。該輪椅操作簡便，能平穩適應室內外多種路面，輕鬆實現爬坡與靈活轉彎。



三地資源融合，助力台青發展



基地充分依托北京的科創資源與廈門對台的地緣優勢，為入駐團隊提供創業輔導、投融資對接、政策申報、技術合作等一站式服務，加速科技成果轉化與市場拓展。



運營至今，基地已成功吸引10餘家優質台企及20餘位台灣青年創業人才入駐。其中包括台灣人工智能發展協會設立的廈門聯絡處，以及在台運營超過三十年的生物科技企業，初步形成產業集聚與人才交匯的活躍氛圍。



入駐基地的湖裡台青張逸寧感慨道：“我是在2019年跟隨家人來到廈門，2025年，在湖裡台辦的引薦下，我在京鷺台青年創業基地成立了自己的公司，在今年的9月，我參加了福建省婦聯舉辦的女大學生創業大賽，榮獲了銅獎。”