警惕那些被流量美化的“戶外”與遠方

宋子涵前往福建省的平潭島景點“鏡沙”時穿過的礁石灘。（圖片來源：中國青年報/受訪者供） 中評社北京12月19日電／據中國青年報報導，前不久，湖南省張家界七星山舉辦的荒野求生賽事引發全網關注，累計瀏覽量近200億次，多位參賽者因此走紅，帶動了一波“荒野求生”熱潮。不少地方文旅部門看準時機，推出各類“荒野求生賽”，將其視為吸引旅遊流量的新契機。



熱潮之下，亂象也隨之浮現。近日，重慶雲深荒野戶外運動有限公司在貴州榕江縣組織的荒野求生活動，遭到多名參賽者及網友投訴。在賽事迅速走紅的同時，組織混亂、安全保障不足等問題也暴露出來。



這股席捲而來的“荒野熱”，迎合了近年來人們對自然的向往，讓更多年輕人開啟了“說走就走”的戶外生活方式。同時，也暴露出大眾在參與戶外旅遊項目時認知的錯位、安全教育的失位，以及社交平台內容發布的管理缺位。當荒野被簡單視為流量密碼或逃離城市生活的出口時，其背後嚴肅的自然法則與可能要付出的生命代價，亟待被重新審視。



“輕決策 重體驗” 都市裡刮起“荒野”風



大二學生宋子涵在社交媒體上看到一組號稱拍攝於“無人原始洞穴”的絕美照片，被其獨特風光深深吸引，決定來一場戶外探險。在她看來，城市中的人造景點有些乏味，而荒野景色天然且帶著粗糲的真實感。



大學剛畢業的王宇同樣是個“荒野求生”迷，從小痴迷於“貝爺”（英國探險家貝爾·格裡爾斯主持的生存挑戰類真人秀——記者注）的生存秀。“常規的旅遊太無聊了，到處都是遊客。”王宇說，充滿不確定性的荒野對他更具吸引力。從攀岩訓練到野外露營，他追隨著戶外博主的足跡，愈發堅定地走向更加偏遠的山林。



“在自然中，我看到了生活的另一種可能——沒有磨人的工作，沒有市井的喧囂。這種奔赴荒野的衝動，在我看來，本質上是對高度重復生活的逃離。”王宇說。荒野成了人們放鬆、宣洩的出口，高舉的登山杖和懸崖邊的剪影，變成不少人引以為傲的“勛章”。

