外交部：敦促日方汲取歷史教訓

中評社北京12月19日電／據新華社報導，針對有報導稱日本擬在沖繩最東端島嶼部署移動雷達裝置監視中方航母、飛機，外交部發言人郭嘉昆18日說，聯繫到日本首相高市早苗涉台系列錯誤和危險言行，人們必須要問，日方是否在按右翼勢力的設計重新走軍國主義的邪路死路？中方敦促日方汲取歷史教訓！



當日例行記者會上，有記者問：據報導，消息人士稱，為應對中方軍事行動，日本防衛省15日簽署土地租賃協議，擬在沖繩最東端島嶼部署移動雷達裝置，監視中方航母、飛機在沖繩島和宮古島間海域活動。相關部署擬於2026年啟動，預計將有約30人駐守。中方對此有何評論？



郭嘉昆說：“我注意到有關報導。需要指出的是，在相關海空域各國依據國際法享有航行與飛越自由。”



郭嘉昆指出，由於日本軍國主義侵略歷史等原因，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會關注。日方此前不斷在鄰近中國台灣的地方加強針對性軍事部署，甚至宣稱部署中程導彈，此次又變本加厲要部署雷達和部隊，搞窺視鄰居的勾當。“聯繫到高市首相涉台系列錯誤和危險的言行，人們必須要問，日方是否在製造事端、近身挑釁，為自身擴軍出海打掩護、找借口？是否在按右翼勢力的設計重新走軍國主義的邪路死路？我們敦促日方汲取歷史教訓！”