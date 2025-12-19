2025兩岸企業家峰會年會聚焦轉型創新

中評社北京12月19日電／據人民日報海外版報導，12月的南京，楓葉飄紅，風景如畫。2025兩岸企業家峰會年會近日在這裡舉行。約800名兩岸企業家、專家學者與各界代表齊聚揚子江畔，圍繞“聚焦轉型創新 深化多鏈合作”主題，共商發展大計。



與會嘉賓紛紛表示，中共二十屆四中全會對“十五五”時期發展作出頂層設計和戰略擘畫，必將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力，為兩岸產業合作開辟廣闊新空間。兩岸各界應攜起手來，共享中國式現代化發展機遇。



釋放澎湃動能



今年10月，中共二十屆四中全會審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，擘畫了國家未來五年發展的宏偉藍圖，為兩岸企業界注入強勁信心。



“‘十五五’期間，大陸聚焦高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，完整產業鏈體系將築牢發展根基，超大規模市場將釋放澎湃動能，新質生產力將催生多元機遇，為兩岸優勢互補、融合發展注入強勁動力。”兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍呼籲，無論外部環境如何變化，兩岸企業家都要堅持“拉手”而不是“鬆手”，尋求“延鏈”而不是“斷鏈”。



“‘十五五’規劃建議明確了大陸經濟社會發展的宏觀前瞻策略。這些政策規劃是大陸未來產業發展的重要藍圖，也為兩岸產業擴大合作開辟了極為廣闊的新空間。”兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄表示，期待兩岸攜手共同實現產業轉型升級和多產業鏈創新合作。



全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏說，“十五五”規劃建議聚焦的人工智能、低碳綠能、智能製造等領域，正是不少台企的優勢所在。兩岸應在產業鏈、資金鏈、金融鏈、人才鏈等多維度深化合作，台企要主動融入大陸新發展格局，通過“深鏈、強鏈、補鏈”實現共贏。