大陸首部兩岸標準共通地方性法規元旦施行

中評社北京12月19日電／據中國台灣網報導，兩岸標準共通作為“新四通”之一，成為兩岸融合的重要組成部分。目前，福建已在現代服務業、農林漁業等兩岸交流密切的31個領域開展了39項標準共通試點，推動出台了308項兩岸共通標準，加快了兩岸標準體系的融合。大陸首部兩岸標準共通地方性法規《福建省促進兩岸標準共通條例》將於2026年1月1日起施行，為兩岸標準共通提供堅實法治支撐。



產業共興：標準破壁壘好物暢行兩岸



不久前，《海峽兩岸共通美人茶加工技術規程》等29項省地方標準正式批准發布，將於明年1月24日起正式實施。標準規定了美人茶加工的鮮葉原料、加工條件、工藝流程、初制加工、精製加工、質量管理等內容，適用於美人茶加工的各個環節。



“此前兩岸美人茶生產、品鑒無統一標準，給產業協同添了不少阻礙。”作為規程主要起草人之一的“90後”茶人、台青彭安源說，標準起草中，兩岸茶人反復打磨術語表述與流程規範，只為立下行業“通用標尺”。儘管茶葉品鑒存在主觀性，標準化落地有難度，但這套規則不僅能為企業品質把控提供指引，更能助力地方品牌推廣與兩岸產業深度對接。



如今，彭安源的茶事業持續拓展，在全國多地布局加盟商與經銷商，借各類展會深耕省外市場；針對年輕群體與快節奏生活場景，推出立體袋泡原葉茶破解傳統工夫茶耗時難題，創新研發玫瑰、茉莉、栀子等花香窨花茶，打破傳統茶飲邊界。



標準共通為兩岸產業優化升級注入強勁動能。兩岸茶產業專家和企業代表共同研製的“台式烏龍茶”5個系列標準實施後，漳平台式烏龍茶次年的產量和產值就分別增長了115%和112%；兩岸共同研製《秀珍菇工廠化栽培技術規範》，實現兩岸秀珍菇的工廠化、周年化栽培，產量可翻五倍以上，大幅增加兩岸菇農經濟效益。



此外，標準共通更暢通了兩岸貿易渠道。閩台兩地都擁有豐富的藍碳資源（海洋碳匯），兩岸高校共同建立了“兩岸共通藍碳標準體系”，推動完成兩岸首筆鹽沼藍碳交易，交易碳匯量1926噸。