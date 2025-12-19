賣力自誇應者寥　特朗普“年終總結”引爭議

9月30日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普走在白宮玫瑰園。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月19日電／據新華社報導，美國總統特朗普17日晚在白宮發表全國講話，宣揚第二任期近一年來的“執政成績”，將物價上漲、非法移民等問題歸咎於前任拜登政府，並向民眾承諾“明年會更好”。



美媒和分析人士認為，在當前美國經濟數據疲軟、特朗普政府支持率下滑的背景下，特朗普選擇在聖誕節前發表全國講話，具有轉移視線和政治造勢的目的。若特朗普政府無法兌現此前的經濟復甦承諾，共和黨在明年中期選舉中或將面臨嚴峻挑戰。



民生民意均承壓



美方近期公布的一系列數據及民調顯示，特朗普政府在經濟和民生領域正承受不小壓力。



美國勞工部本月16日公布的數據顯示，今年11月美國失業率升至4.6%，為2021年10月以來有記錄的最高水平。美國11月失業人數總計約為783萬，顯著高於去年同期。



美國《政治報》網站近期公布的民調顯示，近半數受訪者認為，他們在食品採購、水電繳費、醫療支出、住房和交通開銷方面承受很大壓力；另有約半數受訪者表示，當下的生活成本是他們印象中的最高水平。



高昂生活成本加劇了美國民眾對特朗普政府的不滿。據路透社與益普索集團最新發布的一項民調顯示，僅33%的美國成年人認可特朗普政府的經濟政策，為特朗普第二任期內的最低值。



即便是特朗普的基本盤選民——“讓美國再次偉大”（MAGA）陣營的態度也有所動搖。美國全國廣播公司14日報導說，MAGA陣營選民對特朗普的支持率已較今年4月下降了8個百分點。