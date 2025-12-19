【
美國批准對北約總價約1.3億美元軍售計劃
http://www.CRNTT.com
2025-12-19 15:24:47
中評社北京12月19日電／據新華社報導，美國防務安全合作局18日發表聲明說，美國國務院已批准向北約出售用於延長“毒刺”地空導彈服役期限的部件、服務及相關設備。與此前一筆相關軍售合併後，該軍售計劃總價預計達1.361億美元。
聲明表示，北約支持和採購局代表德國、意大利和荷蘭負責實施一項“毒刺”地空導彈延壽項目，並提出上述採購內容。這筆軍售將並入此前已實施的一項軍售項目，原項目金額為5070萬美元。
聲明稱，新軍售將增強北約應對“當前和未來威脅的能力”，並提升其與美軍及其他盟軍的協作水平。
