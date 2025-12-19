動用俄資產援烏，歐盟為何搖擺不定？

中評社北京12月19日電／18日至19日，歐盟峰會將在布魯塞爾舉行。歐盟領導人計劃在峰會上討論動用俄羅斯被凍結資產援助烏克蘭的問題。烏克蘭危機升級以來，從最初使用利息到如今試圖動用本金，圍繞這筆俄羅斯鉅額海外資產的博弈已持續數年，歐盟為何在關鍵時刻搖擺不定？



凍結了多少資產



新華社報導，自2022年2月烏克蘭危機全面升級以來，西方國家凍結了俄羅斯中央銀行約3000億美元的海外資產。其中，絕大部分資產位於歐洲。歐盟委員會公佈的數據顯示，歐盟境內凍結的俄資產總額約為2100億歐元。



歐盟境內約90%的被凍結資產由總部設在比利時布魯塞爾的歐洲清算銀行控制。據報導，這批資產每年產生約30億歐元利息。



2024年5月，歐盟理事會通過系列法案，批准將被凍結的俄羅斯資產產生的淨收益用於向烏克蘭進一步提供軍事援助，支持烏國防工業能力和重建需求。



2024年6月，七國集團領導人同意以俄羅斯被凍結資產所產生收益作為抵押，向烏克蘭提供500億美元貸款。此後，有關如何動用被凍結俄資產援烏的討論在歐盟內部持續發酵。



歐盟擔心什麼



既然資產就在手中，歐盟為何遲遲沒有採取“激進動作”？分析人士指出，這主要是因為歐盟擔心打破國際法慣例和金融穩定。



首先是國際法的紅線。如果直接沒收俄羅斯2100億歐元本金，不僅在法律上難以自圓其說，更可能開啟危險先例。歐洲中央銀行行長拉加德一直對動用俄羅斯被凍結資產表示擔憂，呼籲歐盟相關決策要尊重國際法，否則歐元的全球聲譽可能受損。她強調，歐委會的提案“不能剝奪俄羅斯對這些資產的所有權”。

