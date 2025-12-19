歐洲央行“按兵不動”　美歐貨幣政策愈顯分化

中評社北京12月19日電／歐洲中央銀行18日召開貨幣政策會議，決定維持歐元區三大關鍵利率不變，符合市場預期。市場人士認為，在地緣政治緊張、能源價格波動以及全球貿易環境變化等多重不確定因素交織的背景下，歐洲經濟和通脹前景仍面臨較大不確定性。與此同時，美歐貨幣政策愈顯分化推動美歐利差擴大，或將削弱歐元區出口，並可能通過貿易活動和投資流動，對全球經濟產生連鎖反應。



新華社報導，歐洲央行當天發佈新聞公報說，歐元區存款機制利率、主要再融資利率和邊際借貸利率分別維持在2.00%、2.15%、2.40%不變。



歐洲央行行長拉加德表示，儘管近期貿易緊張局勢有所緩解，但持續動蕩的國際環境可能擾亂供應鏈、抑制出口，進而拖累消費與投資，通脹前景仍存在較大不確定性。全球金融市場情緒惡化可能引發融資條件收緊，加劇風險規避及增長疲軟風險。



關於最近頗受關注的人工智能投資，拉加德說，人工智能在提升生產率和推動經濟轉型方面具有重要潛力，可能為歐洲經濟注入新的增長動能。但目前就人工智能對通脹和經濟增長的影響作出明確判斷為時尚早，尤其在技術應用速度和勞動力市場適應方面。



歐洲央行最新預測顯示，歐元區整體通脹率2026年為1.9%，2027年為1.8%，均略低於2%的中期目標；2028年通脹率預計將回升至2.0%。



當天發佈的宏觀經濟預測報告顯示，2025年歐元區經濟預計增長1.4%，高於此前預期；2026年預計增長1.2%；2027年和2028年增長預期均為1.4%。拉加德認為，未來幾年內需將成為增長的主要動力。消費、企業投資以及政府在基礎設施和國防上的大規模支出將支撐經濟增長。然而，全球貿易面臨的嚴峻環境或將拖累今明兩年歐元區經濟增長。

