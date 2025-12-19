萊坊上調香港住宅樓價預測　料最多升8%

中評社香港12月19日電／萊坊發佈最新的《香港每月物業市場報告》（12月），預期2026年樓價及租金上升，其豪宅樓價將上升3–5%，一般住宅樓價將上升5–8%，一般住宅和豪宅租金將上升3–5%。該行10月份發表的《香港季度物業市場報告》中指，明年樓價有望最多只升5%，故今次預測升幅上限8%，是有所調高。



萊坊稱，本港住宅市場呈現逐步復甦。截至今年11月，一手住宅銷售達1.8801萬宗（年初至今上升 17.3%），二手住宅銷售達3.8148萬宗（年初至今上升15.7%）。全年總成交量預計達6–6.2萬宗，回到 2021年水平。豪宅市場亦保持動力，錄得破紀錄的成交。細面積住宅單位持續吸引投資者的興趣。



甲級寫字樓方面，萊坊指，港島區，中國內地銀行及基金持續推動中環租賃和擴充活動，金融機構在花園道三號擴展業務，並有一家醫療中心租用華人行兩層樓面。九龍區，大型租戶正在搬遷到更高質素的物業及核心地區，更願意簽訂較長租續。這有助於支持九龍長期疲弱的寫字樓市場。尖沙咀擁有海景的寫字樓表現特別好，主要由保險公司及基金的需求帶動。



至於零售物業市場，萊坊表示，今年1－10月零售銷貨額達3117億港元，其中10月零售銷貨按年上升 6.9%。愈來愈多金融機構及銀行租用核心地段的零售空間，例如匯豐銀行在銅鑼灣資本中心的新租約。展望2026年，核心零售商舖租金預計保持韌性，而非核心零售則將面臨消費模式轉變及網購帶來的壓力。（BC）