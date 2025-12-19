韓外交部將推進總統李在明明年訪華事宜

中評社香港12月19日電／韓聯社報導，韓國外交部長官趙顯19日表示，外交部明年將推進總統李在明訪華事宜，並適時安排舉行韓美領導人會談。



趙顯當天在首爾外交部大樓向李在明進行工作彙報。他說，外交部將推進總統明年初訪華相關事宜，同時持續開展韓日“穿梭外交”。外交部將繼續深化韓美日合作，促進韓中日合作，並與俄羅斯保持溝通。



韓美關係方面，趙顯說，外交部明年將適時促成韓美首腦會談，檢查雙方達成的協議落實情況和成果，爭取在核潛艇、核能、造船合作方面取得實質性進展。外交部還與美方攜手推進重啟與朝對話。



韓俄關係方面，趙顯說，雖然朝俄軍事合作、對俄制裁等制約因素猶存，但外交部將從低敏感領域逐步重啟合作。此外，在俄烏戰爭停戰談判推進之際，外交部還就如何將局勢變化轉化為增進國家利益的契機進行了彙報。多數觀點認為，一旦俄烏衝突結束，朝俄關係、朝美對話、朝中關係和韓朝關係等諸多領域會發生變化。



趙顯還表示，外交部將推進韓方加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），與日本深化經濟合作夥伴關係，同時推進與泰國、阿聯酋、埃及等國簽署雙邊經濟合作協定。



另外，外交部將推進駐外外交機構運作體系和績效評估機制調整，在各地區指定據點外交機構，為各種突發事件和大規模活動提供人力和資源支援。