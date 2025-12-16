中評現場：首屆香港國際AI藝術節開幕

首屆“香港國際AI藝術節”19日在香港會議展覽中心開幕（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月20日電（記者 盧哲）首屆“香港國際AI藝術節”19日在香港會議展覽中心開幕。本屆藝術節由紫荊文化集團主辦，以“預見未來：現實與無界”為主題，聚焦技術與藝術深度融合，致力於打造藝術展演、科技互動、科普教育於一體的多元平台。



在當天的開幕儀式上，紫荊文化集團董事長許正中致辭表示，香港國際AI藝術節立足香港、面向世界，旨在拓寬科技與藝術的邊界，豐富現實與未來的連接，為來自世界各地的人工智能科技企業打造一個展示新技術、新應用的大平台，為來自世界各地的藝術家打造一個展示新創意、新靈感的大舞台，為來自世界各地的觀眾朋友打造一個新體驗、新場景的大看台。



隨後，圖靈獎得主約翰·愛德華·霍普克羅夫特教授，署理創新科技及工業局局長張曼莉，中國工程院外籍院士張建偉，香港特區立法會議員、香港藝發局主席霍啟剛，中央美術學院教授費俊，強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞等嘉賓在開幕式上發表主旨演講，圍繞AI與教育、人機協同藝術、科技文化融合等前沿議題展開深度分享。



香港特別行政區行政長官李家超為藝術節題詞“匯才展藝 創智納新”，寄語活動匯聚英才、展示科技藝術創新成果。香港文體旅局副局長劉震、中聯辦宣文部副部長林枬及200多位中外嘉賓參加了開幕式。