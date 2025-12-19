日媒：日本與“安倍經濟學”訣別的必然

中評社香港12月19日電／日本經濟新聞金融部部長上杉素直撰文稱，日本銀行（央行）的加息雖稱不上“為時過晚”，卻讓人產生“終於等到了”的感覺。文章內容如下：



5個月前，時任日本經濟同友會代表幹事的新浪剛史在公開場合要求加息，稱“希望朝著加息的方向推進”。日本央行隨後於7月和10月召開的金融政策決定會議卻出人意料，並未做出政策調整。此前因無法看懂特朗普關稅的不確定性而裹足不前的日本央行這次終於不再猶豫。



日本首相高市早苗所重視的“安倍經濟學”始於2012年，當時日本經濟正飽受創歷史記錄的日元升值（1美元兌換約80日元）和頑固通縮的折磨。央行通過異次元寬鬆政策大力刺激金融，作為對抗日元升值和通縮的政策確實符合邏輯。



如今日本所面對的課題正好相反。日元相對於美元的價值已降至2012年的近一半，日元貶值導致物價上漲加劇。目前日本的消費者物價指數（CPI）同比漲幅保持在約3%。這是日本央行2%政策目標的1.5倍。



如果狀況相反，應該採取的對策自然也相反。加息是適合應對日元貶值和通膨的手段，這是經濟常識。如果仍執著于高舉異次元寬鬆大旗的“安倍經濟學”，就會導致日元貶值和通膨速度加快，從而造成日本經濟降溫。與之訣別勢在必行。



世界各國都應該尊重中央銀行的獨立性，這恰恰反映出央行肩負的穩定物價的使命有時與政治利益得失並不一致的現實。如何在其中取得平衡，無論是過去還是現在，始終都是困擾當事人的問題。



1998年，規定日本央行獨立性的《新日本銀行法》施行，當時日本正處於“失去的30年”之中。自那以後，日本央行在與日本政府保持一定距離的同時，也需要具備審時度勢推出降息及非傳統寬鬆政策的判斷力與膽識。



雖然目前局面發生變化，但日本央行的立場並未改變。



11月18日，日本央行總裁植田和男拜訪首相高市早苗時，話題之一便是確認2013年日本政府與日本央行簽署的聯合聲明。雖然雙方的共同目標從擺脫通縮轉向了應對通膨，但日本政府與日本央行保持步調一致的意義依然重大。隨著日本央行加息，接下來該由日本政府拿出切實有效的政策了。