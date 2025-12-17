香港AI藝術節 小學生與機器人逗趣互動

當天已有多場面相香港中小學的講堂在會場“開講”（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月20日電（記者 盧哲）首屆“香港國際AI藝術節”19日在香港會議展覽中心開幕。中評社記者在現場看到，形態各異的機器人吸引了香港小學生的關注，他們對著小型機器人“愛不釋手”，對著打功夫的人形機器人“小心翼翼”，場面十分逗趣可愛。



首屆“香港國際AI藝術節”為期三天，由紫荊文化集團主辦，以“預見未來：現實與無界”為主題，聚焦技術與藝術深度融合，呈現來自逾10個國家和地區的30餘位藝術家的AI藝術作品，超過30家機器人企業的百餘台機器人亦將亮相。



據悉，藝術節期間將舉辦亞洲首個全感官沉浸式AI藝術展、全球首個以藝術為核心敘事的“機器人嘉年華”、“香港AI科普周”及多場主題論壇，搭建“文化+科技+資本”三位一體的國際合作平台。



其中，全感官沉浸式AI藝術展以“感能湧現”為主題，徐冰、Bill Vorn、Louis-Philippe Demers、Patrick Alain Tresset、Egor Kraft等來自全球的30位藝術家的逾40件作品將參與展覽，共同呈現在人工智能發展浪潮中藝術的探索、創新與思考，多件作品為在亞洲首次亮相。