香港AI藝術節：科技未來感與藝術美學相遇

首屆“香港國際AI藝術節”19日在香港會議展覽中心開幕，一進門就看到形態各異的機器人（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月20日電（記者 盧哲）首屆“香港國際AI藝術節”19日在香港會議展覽中心開幕。本屆藝術節為期三天，由紫荊文化集團主辦，以“預見未來：現實與無界”為主題，聚焦技術與藝術深度融合，呈現來自逾10個國家和地區的30餘位藝術家的AI藝術作品，超過30家機器人企業的百餘台機器人亦將亮相。



中評社記者19日在藝術節現場看到，亞洲首個全感官沉浸式AI藝術展與全球首個以藝術為核心敘事的“機器人嘉年華”讓參觀者仿佛進入未來世界。



全球首個以藝術為核心敘事的“機器人嘉年華”集中了宇樹科技、優必選等30餘家機器人企業超過一百台機器人，通過時裝秀、擂台挑戰、棋藝對弈等互動環節，構建“活態情景宇宙”。形態各異的機器人——有的高過成年人在超市協助上貨，有的小如手掌在桌上唱歌跳舞；有的機械臂在製作咖啡，有的電子五官在左右搖擺；有的是機械狗在搖頭擺尾、有的做成大熊貓屏幕眼睛還會賣萌……參觀者很難不去想象，未來的生活里機器人將會扮演多重要的角色？



在藝術展，高科技與藝術美學的相互融合讓人印象深刻。全景式眼鏡帶你沉浸古代美景；電子、機械與人類腦電波的碰撞，機器人在屏幕上描繪出你的夢境；穿上機械四肢面向電子大屏，讓人恍惚以為成為漫威超級英雄……全感官沉浸式AI藝術展以“感能湧現”為主題，徐冰、Bill Vorn、Louis-Philippe Demers、Patrick Alain Tresset、Egor Kraft等來自全球的30位藝術家的逾40件作品將參與展覽，共同呈現在人工智能發展浪潮中藝術的探索、創新與思考，多件作品為在亞洲首次亮相。