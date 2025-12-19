日央行行長召開記者會 示意將繼續加息

中評社香港12月19日電／共同社報導，日本央行行長植田和男19日召開記者會，關於央行把政策利率從現行的0.5%左右上調至0.75%左右的決定表示，如果經濟和物價變動符合預期，將“繼續上調政策利率，並調整貨幣寬鬆的力度”。0.75%左右的利率水平達到1995年9月以來30年高位，將應對物價持續上漲的風險。國債市場上的長期國債收益率一度升至2.020%，達到約26年高位。



這是繼1月之後的今年第二次加息。9名政策委員全部贊成加息。植田表示，如果物價上漲符合預期，今後“在適當時機出現加息的前景是充分有可能的”。



長期國債收益率上升除了央行加息的因素外，可能還受到了補充預算增加的政府方針影響。植田表示，如果出現不同尋常的例外波動會“靈活應對”，也會將增加國債購買額納入考慮範圍。



加息將使企業借貸負擔加重，浮動利率型的住房貸款還款金額也會增加。央行也將謹慎評估加息對經濟與民生帶來的負面影響。



央行就決定加息的理由指出，美國高關稅政策帶來的不確定性“降低”，國內企業有望實現高水準的利潤。並且，在明年春季勞資談判（春鬥）中“實施切實加薪的可能性較高”。



植田認為加息後利率水平仍然極低，強調稱“寬鬆的貨幣環境得以維持”，認為對經濟形勢的負面影響較小。