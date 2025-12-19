北捷襲擊案釀2死2命危　卓榮泰：徹查動機

網絡圖片 中評社台北12月19日電／台北車站北捷M8出口今（19）日約下午5點，遭張姓嫌犯丟煙霧彈，張嫌逃竄至中山站後，過程中還不斷丟煙霧彈，甚至持長刀砍人，遭警方包圍後約從5、6層樓高一躍而下，當場失去生命跡象，這起事件目前統計已釀2死2命危5傷。“行政院長”卓榮泰於中正一分局二度說明表示，目前檢警單位已到張嫌的住居所進行搜索，後續交由檢察官偵辦，他除下令“衛福部”通令各大醫院全力醫治傷者外，也下令要徹夜查出張嫌的動機，以避免類似狀況發生。



TVBS報道，台北車站北捷M8出口今天約下午5點突然遭人持煙霧彈攻擊，過程中一名男子遭砍命危，而犯嫌犯案後趁亂逃逸，該名犯嫌沿路逃至捷運中山站後，釋放煙霧並砍傷2人，持刀衝進誠品南西店。誰料，大批警力到場後在百貨公司內包圍犯嫌，接著犯嫌竟從頂樓一躍而下。卓榮泰約在晚間6點30分率領“行政院秘書長”張惇涵、“內政部長”劉世芳、“警政署長”張榮興抵達台北車站，並下令“警政署”徹夜逮捕嫌犯。



卓榮泰在晚間8點於中正一分局前二度對外說明表示，在極短的時間內，台北車站捷運出口以及捷運中山站兩地，分別發生蓄意傷害路人的犯罪行為；嫌犯經現在了解跟偵查的調查結果，是同屬一人。這位張姓嫌犯在中山站犯後，經員警追捕後墜樓，目前呈現OHCA狀態。而很不幸的，兩地當中，目前有民眾OHCA，另有5位民眾分別遭受到刀傷、鈍器打擊的刀傷。他已要求“衛福部”通令所有已經受理急救的醫院全力搶救5名受傷的民眾。



卓榮泰說，他也要求台北市警局要全力配合檢察官所有的偵辦與調查，“內政部警政署”全力來支援，同時他也有兩項重要的要求給“警政署”與各單位，目前“全國”各地包括鐵公路、捷運、航空站重要地點，目前維持高度戒備，絕不鬆懈；並且要徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機，而且要清查有無其他關聯，務必要讓民眾在最短時間內掌握訊息，讓“國人”安心。



卓榮泰表示，感謝台北市長蔣萬安與副市長分別到各地去探望受傷的民眾，也跟警方做重要交代，盼市警局能夠跟“警政署”通力合作，將案件盡快偵破。而目前檢警單位已到張嫌的住居所進行搜索，若有進一步狀況，會由警方向“國人”做充分說明。



卓榮泰提到，他在第一時間了解狀況後，就請“警政署”通令“全國”各個重要的鐵公路車站、航空站加強措施，但中山站是在路面上，不是在站內，還是要看當時員警執行的過程當中有無可以再改善的。



針對張嫌是否有前科，卓榮泰表示，目前掌握他有幾項通緝、犯罪的前科紀錄，但張嫌的身分仍在進一步確認中，會從張嫌的背景、關係上徹夜來了解犯罪的動機。現場除了煙霧彈外，還有已燃燒過的汽油彈，張嫌身上疑似有防彈衣、頭戴面具，初步判斷是蓄意丟擲煙霧彈，並手持長刀對民眾做這種無差別傷害，“所以一定要徹夜查出他的動機，來避免還有類似的狀況”。