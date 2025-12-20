社評：美國保護實為毒藥　統一才是唯一活路

美國《國家安全戰略》報告中拋出所謂“不支持單方面改變現狀”的虛偽說辭。 中評社香港12月20日電（評論員 丁乙）近日，美國接連打出“組合拳”——簽署包含10億美元“台灣安全合作倡議”的2026財年國防授權法案，批准總額逾111億美元的史上最大規模對台軍售，甚至在《國家安全戰略》報告中拋出所謂“不支持單方面改變現狀”的虛偽說辭。這些行徑表面打著“維護台海穩定”的旗號，實則是將台灣當作遏制中國的棋子，不斷向“台獨”分裂勢力輸送錯誤信號。



正如國台辦發言人所指出的：“美方此舉是企圖進一步‘武裝台灣’，干涉中國內政”，而國防部發言人的警告更是振聾發聵：“‘台獨’分裂勢力用老百姓的血汗錢養肥美國軍火商，最終只能是飛蛾撲火、自取滅亡”。



美式“保護”的虛偽面具：軍售背後的三重陷阱



美國對台軍售從來不是“慈善行為”，而是精心設計的政治算計。從1949年至今，美國對台軍售總額已超過700億美元，但這些先進武器從未真正提升台灣的防禦能力。數據顯示，台灣現役主力戰機F-16V平均機齡超過20年，防空導彈系統存在嚴重代差，所謂“不對稱戰力”不過是紙面上的數字遊戲。更諷刺的是，美國軍工複合體通過軍售賺取暴利的同時，卻將台灣推向戰爭邊緣——每筆軍售合同背後，都是台灣納稅人繳納的血汗錢轉化為美國軍火商的股票紅利。



所謂“安全保障”更是彌天大謊。回顧歷史，1950年美國第七艦隊駛入台灣海峽，1979年中美建交後依然維持《與台灣關係法》，這種“戰略模糊”的本質是讓台灣保持可控的緊張狀態，以便美國隨時調整對華政策杠杆。正如中國國防大學專家所指出的：“美國對台軍售就像給癌症病人注射興奮劑，看似暫時緩解症狀，實則加速病情惡化”。

