快評：台灣司法深陷政治漩渦新一例

中評社快評/台灣“憲法法庭”昨日一場五比三的判決，將島內政治推向“憲政”危機的懸崖。五位大法官在未達法定人數門檻的情況下，悍然判決“立法院”一年前三讀通過並已於今年1月生效的“憲法訴訟法”修正條文“違憲”。此舉不僅撕裂司法公信力，更暴露台灣“憲政體制”深陷政治漩渦的困境。



本次判決最致命的硬傷在於其自身的合法性。現行“憲法訴訟法”明確規定，“憲法法庭”判決需至少十位大法官參與。然而，在僅八位大法官在任、三人公開質疑法庭組成非法並拒絕參與的情況下，五位大法官竟強行作出判決。蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官的聯合聲明直指核心：法庭未依法組成，自始不具審判權，判決應屬無效。當守護“憲法”的最高司法機關，其運作本身就被質疑“違憲”，司法權威已轟然崩塌。



這場司法風暴絕非孤立事件，而是民進黨當局與“朝小野大”格局激烈碰撞的延續。學者曲兆祥一針見血：從不副署“財劃法”到此次司法出擊，賴的意圖明確——打破制衡，奪回對“釋憲權”的掌控。藍白陣營去年修法提高大法官宣告“違憲”門檻（需9人同意），正是為防範行政權借司法之手架空立法權。如今賴當局不惜以“毀憲”方式廢除此門檻，暴露其“合則用、不合則棄”的工具主義憲法觀。



這場危機真正的輸家是台灣的法治根基與民眾信任。中間選民對不副署“財劃法”的支持率低迷，已顯露對政治惡鬥的厭倦。當“憲法”解釋淪為少數人密室操作，當司法程序可被權力肆意扭曲，社會對制度的信心將加速流失。



這場判決，非但未能定分止爭，反而成為台灣“憲政”史上的一道深重裂痕。當守護者自毀長城，當程序正義讓位於政治算計，台灣社會離真正的法治與穩定，恐將漸行漸遠。

