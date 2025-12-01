劉宗夏：台灣一些扭曲的媚日情結不是不可逆

中評社台北12月21日電（作者 劉宗夏）為什麼日本殖民者曾殘殺台灣數十萬人，過去台灣先輩英勇抵抗，但是現在支持民進黨的部分台灣人卻對日本有著扭曲的依戀崇拜情結？最近聽到了網路上有意見領袖分享他的心得，剛好也勾起自己姑丈跟我說過的想法，當中都指向一個核心：228。



姑丈是宜蘭員山本省人，早在國民政府遷臺前就好幾代在台灣，家中有3個男孩，就是我的表兄弟，小時候記憶很深刻！他們家中有買漢聲中國童話，是故事書搭配錄音帶的兒童讀物，我小時候好喜歡聽，常常到他們家玩就聽故事，看故事書。



姑丈是數學老師高知識分子，講話還帶有台灣本省腔，但是教育他的孩子們顯然以中華文化為根基，姑丈跟前面提到的網路意見領袖都是本省高知識分子，他們都提到了228對台灣人的影響，讓本來台灣回歸祖國的興奮，變成了失望，甚至由愛生恨！



當時有台灣人形容，走了一條狗（日本），來了一隻豬（國民政府），因為當時國民政府在危急存亡之際，秩序比較混亂，讓台灣人回歸祖國熱切的心大失所望，但是後來蔣經國大力建設台灣，許多本省人還是感念的！只是過去痛苦的回憶，還是容易讓民進黨利用拿來“仇中”。



加上國民政府來臺初期，兩岸幾乎斷絕往來，但是從小就深受日本娛樂文化影響，許多小孩子都是看著日本漫畫長大，自然就容易對日本有情感，民進黨長期有計劃的洗腦台灣人，利用媒體和各種傳播工具，灌輸中國落後沒水準的印象，強化他們選民“仇中”的情緒。



這一切形成目前台灣部分扭曲的媚日情結，但這並不是不可逆。這些年隨著中國大陸綜合實力日漸強大，科技進步，部分台灣人也會開始醒過來，明白美國並不是萬能，靠美日不如自己跟大陸好好溝通。但部分頑固死硬派還是不能面對中國大陸崛起的事實，所以常常故意散播許多中國人素質低落的惡意攻擊。

