以色列和黎巴嫩就解除真主黨武裝舉行會談

中評社北京12月20日電／以色列總理府19日發表聲明說，以色列與黎巴嫩代表當天舉行會談。這是雙邊安全對話的一部分，旨在確保由黎巴嫩軍隊解除黎巴嫩真主黨武裝。



新華社報導，聲明說，此次會談在美國斡旋下舉行，地點位於黎巴嫩西南部靠近以色列北部邊境的納古拉鎮。以色列國家安全委員會分管對外政策事務的副主任約瑟夫·德拉茲寧代表以方出席會談。



聲明稱，為強調以黎兩國在消除真主黨威脅、確保邊境兩側居民可持續安全方面存在共同利益，會談還就推進經濟項目進行討論。



據這份聲明介紹，這是以黎近期第二次舉行直接對話，法國也提供了支持。本月3日，以、美、黎三方代表在黎巴嫩舉行會談，討論解除真主黨武裝等安全議題和經濟合作構想。按照以色列媒體的說法，這是以黎“數十年來首次直接會談”。



另外，以色列國防軍19日早些時候發表聲明說，2024年11月1日，以色列海軍特種部隊在海軍情報部門配合下，潛入黎巴嫩北部沿海的拜特龍市，抓捕真主黨海上秘密行動網的關鍵人物之一、岸艦導彈部隊重要成員伊馬德·阿姆哈茲。以軍還罕見發佈了對阿姆哈茲審訊的視頻。



黎以停火協議2024年11月27日生效以來，以色列並未遵循協議從黎南部完全撤軍，仍在黎南部5個據點駐有軍隊；黎政府軍也未能確保真主黨武裝按照協議撤退到利塔尼河以北並拆除真主黨在黎南部的軍事基礎設施。以色列以真主黨違反停火協議為由，頻頻對黎巴嫩發動空襲、造成包括平民在內的人員死傷，並以此向黎政府施壓，近期更加強了空襲的頻次和力度。