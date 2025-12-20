美軍大規模打擊敘利亞境內“伊斯蘭國”目標

中評社北京12月20日電／美國國防部長赫格塞思19日宣佈，美軍當天在敘利亞境內對極端組織“伊斯蘭國”目標發動襲擊，以回應日前敘利亞發生針對美軍的襲擊。



新華社報導，赫格塞思在社交媒體上發文說，稍早時候，美軍在敘利亞發起“鷹眼打擊行動”，旨在消滅“伊斯蘭國”武裝人員、基礎設施和武器庫。這“並非戰爭的開始，而是復仇的宣言”。



美國總統特朗普也在社交媒體發文，稱美方正展開“嚴厲報復”，此次行動得到敘方“完全支持”。



《紐約時報》以美國政府官員為消息源報導，敘利亞當地時間19日晚，美軍動用戰鬥機、武裝直升機和火炮打擊敘利亞中部數十個“伊斯蘭國”疑似據點。預計空襲和炮擊將持續數小時，直到敘當地時間20日凌晨。美國官員稱這將是“一次大規模攻擊”。



據敘利亞國家電視台報導，美軍對“伊斯蘭國”成員在敘代爾祖爾省和拉卡省沙漠地區藏身的“總部”和武器庫發動軍事打擊。代爾祖爾省首府代爾祖爾市區可以聽到爆炸聲。



敘過渡政府外交部晚些時候發表聲明說，敘方將堅決打擊“伊斯蘭國”，並繼續加強相關反恐行動，確保該極端組織在敘境內沒有任何“安全庇護所”。



本月13日，敘過渡政府安全部隊和美軍部隊在敘中部霍姆斯省巴爾米拉市附近聯合巡邏時遭到槍擊。美軍中央司令部和美國國防部說，襲擊造成兩名美軍士兵和一名擔任翻譯的美國平民死亡，另有三名美軍士兵受傷；槍手來自“伊斯蘭國”，衹有一人，已在交火中被打死。



敘利亞內戰2011年爆發後，美國未經當時的敘中央政府許可，開始在敘部署美軍。去年12月敘政局劇變後，敘過渡政府與美國改善關係。敘過渡政府新聞部長穆斯塔法11月稱，敘方已與美國主導的打擊“伊斯蘭國”國際聯盟簽署一份政治合作宣言，確認敘利亞在打擊恐怖主義和維護地區穩定方面的伙伴地位。