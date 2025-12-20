美軍公佈在敘打擊行動詳情　特朗普發聲

中評社北京12月20日電／美軍中央司令部19日發佈聲明說，美軍于美國東部時間19日16時（北京時間20日5時）開始“鷹眼打擊行動”，對極端組織“伊斯蘭國”在敘利亞境內的70多個目標發動打擊。



新華社報導，聲明說，美軍動用戰鬥機、攻擊直升機和火炮，對“伊斯蘭國”在敘利亞中部的70多個目標實施打擊，約旦武裝部隊也出動戰鬥機支援。此次行動使用了100多枚精確制導導彈，目標是“伊斯蘭國”的基礎設施和武器庫。



聲明還說，自本月13日美方和敘方人員在敘利亞遭襲後，美軍及其伙伴在敘利亞和伊拉克開展了10次行動，打死或拘捕23名“恐怖分子”。



當天稍早時，美國總統特朗普在社交媒體發文稱，美方正對“伊斯蘭國”展開“嚴厲報復”，對其在敘利亞境內的據點發起強力打擊，此次行動得到敘方“完全支持”。美國防部長赫格塞思在社交媒體上表示，這“並非戰爭的開始，而是復仇的宣言”。



據敘利亞國家電視台報導，美軍對“伊斯蘭國”成員在敘代爾祖爾省和拉卡省沙漠地區藏身的“總部”和武器庫發動軍事打擊。代爾祖爾省首府代爾祖爾市區可以聽到爆炸聲。



13日，敘過渡政府安全部隊和美軍部隊在敘中部霍姆斯省巴爾米拉市附近聯合巡邏時遭到槍擊。美軍中央司令部和美國國防部說，襲擊造成兩名美軍士兵和一名擔任翻譯的美國平民死亡，另有3名美軍士兵受傷；槍手來自“伊斯蘭國”，衹有一人，已在交火中被打死。



敘利亞內戰2011年爆發後，美國未經當時的敘中央政府許可，開始在敘部署美軍。去年12月敘政局劇變後，敘過渡政府與美國改善關係。敘過渡政府新聞部長穆斯塔法11月稱，敘方已與美國主導的打擊“伊斯蘭國”國際聯盟簽署一份政治合作宣言，確認敘利亞在打擊恐怖主義和維護地區穩定方面的伙伴地位。