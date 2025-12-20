韓國前總統尹錫悅就金建希案到案接受調查

中評社北京12月20日電／韓聯社報導，韓國前總統尹錫悅20日以嫌疑人身份到案，接受負責調查其妻子金建希案件的特檢組訊問。這是“金建希特檢組”今年7月啟動調查以來，首次對尹錫悅進行當面調查。



據報導，“金建希特檢組”當天上午10時以涉嫌違反《政治資金法》《公職選舉法》等罪名，對尹錫悅進行面對面訊問。特檢組懷疑，尹錫悅涉嫌與金建希一道，多次無償接受“政治掮客”明泰均提供的總價約2.7億韓元的民意調查服務，並作為回報，動用影響力促成前國民力量黨議員金映宣在昌原義昌區國會議員補選中獲得公推資格。



報導說，尹錫悅還被指于2021年底以總統候選人身份出席公開辯論時，就金建希相關問題發表不實言論。此外，尹錫悅還被指與前檢察官金相玟共同收受價值約1.4億韓元的畫作，涉嫌觸犯《特定犯罪加重處罰法》中的受賄罪。



報導說，由於距離調查期限僅有一周時間，特檢方面預計將儘量在當天完成對尹錫悅的全部調查，不再進行追加傳喚。



這是“金建希特檢組”自今年7月初正式啟動調查以來，首次對尹錫悅進行當面調查。此前，特檢組曾兩次向尹錫悅發出到案通知，但均遭拒絕。特檢組隨後申請並獲批逮捕令，試圖強制其到案，但因尹錫悅方面強烈抵制，8月1日和7日兩次執行逮捕令均以失敗告終。