5大法官判憲訴法修法違憲　國民黨團告發瀆職

中評社台北12月20日電／“憲法法庭”昨宣判去年“立法院”三讀修正通過的“憲法訴訟法”“違憲”。國民黨“立法院”黨團擬在院會提譴責案，同時下周一將向台北地院、台北地檢署告發，“憲法法庭”及這五位大法官濫權瀆職。



國民黨團指出，針對“114年憲判字第1號判決”破壞“憲政”法制、玷污司法公信力的五位枉法裁判的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，國民黨團將在“立法院”院會提案，給予最嚴厲的譴責，並一併宣告“114年憲判字第1號判決”無效，以實際行動守護“中華民國憲法”、守護“憲法訴訟法”。



此外，國民黨團說，下周一將向台北地院及台北地檢署同時告發，“憲法法庭”及這五位大法官濫權瀆職。要看看現在的司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰賴清德獨裁政權的清流法官及檢察官？台灣人民還能不能相信司法，這是歷史的關鍵時刻。



國民黨團呼籲，司法體系的公務員及大法官，莫淪為賴清德獨裁政權的打手，最後可能成為獨裁政權的棄子、犧牲品，而葬送一生的清譽及前途，得不償失。依據“中華民國”刑法第124條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上7年以下有期徒刑，喊話司法機關公務員們，請三思而行。